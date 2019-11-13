الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني بغارة اسرائيلية على غزة

اعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ في غزة عن "مقتل فلسطيني في غارة اسرائيلية على غزة".

من جهته اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان "طائرة اسرائيلية اغارت على ناشط من تنظيم الجهاد الاسلامي كان يستعد لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل".

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