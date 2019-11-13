ديلي تليغراف: عائلة الأسد تملك عقارات بروسيا تزيد قيمتها عن 30 مليون جنيه استرليني

لفتت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، في تحقيق لكبير مراسلي القسم الدولي رولاند أوليفانت، إلى أنّ "التقرير الّذي أصدرته منظمة "غلوبال ويتنس" لمكافحة الفساد، يوضح أنّ الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته يمتلكون عقارات في ناطحة سحاب تقتصر على الصفوة في العاصمة الروسية موسكو، تُقدّر قيمتها بأكثر من 31 مليون جنيه استرليني".
وأوضحت أنّ "الجمعية الّتي يقع مقرّها في بريطانيا وتهتمّ بكشف ملفات الفساد المتعلّقة بحقوق الإنسان والانتهاكات للحقوق المدنية، أشارت إلى أنّ أشخاصًا عدّة من أُسرة مخلوف، أخوال بشار الأسد، استخدموا قروضًا عقاريّة لامتلاك عقارات في موسكو، كنَوع من أنواع غسيل الأموال لتأمين مصدر قانوني لجانب من ثروتهم".
وبيّنت أنّ "عددًا من أعضاء الأسرة يخضعون لحظر وعقوبات من جانب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، بسبب تورّطهم مع نظام الأسد في قتل المتظاهرين السلميين"، مشيرةً إلى أنّ "التقرير يذكر كلًّا من حافظ مخلوف الّذي أنفق 22.3 مليون دولار على امتلاك عقارات سكنيّة في موسكو، ورامي مخلوف والتوأمين إياد وإيهاب مخلوف".
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