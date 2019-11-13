عبد المهدي: ما يحدث في العراق حركة إصلاحية شاملة

أكّد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، في ​مؤتمر​ صحفي، "أننا نأسف لسقوط قتلى من المتظاهرين و​القوات​ الأمنية"، مشيرًا الى أن "ما يحدث في العراق حركة إصلاحية شاملة".

ولفت عبد المهدي الى أن "​الفساد​ تراكم كثيرا في العراق بسبب كعكة ​النفط​"، موضحًا أن "الفساد ملف أساسي في العراق ويجب معالجته".

وبيّن أن "تحميل حكومة عمرها أشهر ملفات الفساد أمر مبالغ فيه"، مشددًا على أن "​الحكومة العراقية​ تواجه ملفات تراكمية من حكومات سابقة كما أن الحكومة تعمل من خلال موزانة مخصصة للعام السابق".

وشدد على أن "التظاهر حق ولا نريد للمظاهرات إلا أن تخرج منتصرة".