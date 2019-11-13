عبد المهدي: ما يحدث في العراق حركة إصلاحية شاملة

أكّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في مؤتمر صحفي، "أننا نأسف لسقوط قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية"، مشيرًا الى أن "ما يحدث في العراق حركة إصلاحية شاملة".
ولفت عبد المهدي الى أن "الفساد تراكم كثيرا في العراق بسبب كعكة النفط"، موضحًا أن "الفساد ملف أساسي في العراق ويجب معالجته".
وبيّن أن "تحميل حكومة عمرها أشهر ملفات الفساد أمر مبالغ فيه"، مشددًا على أن "الحكومة العراقية تواجه ملفات تراكمية من حكومات سابقة كما أن الحكومة تعمل من خلال موزانة مخصصة للعام السابق".
وشدد على أن "التظاهر حق ولا نريد للمظاهرات إلا أن تخرج منتصرة".
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