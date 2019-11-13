شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتغليظ العقوبات على كل تاجر يرفع أسعار السلع على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة حققت نجاحا كبيرا بشأن منع احتكار بعض التجار للسلع، وأنجزت بشكل كبير فى ملف منع استغلال التجار للمواطنين ورفع الأسعار من خلال منافذ البيع المتنقلة فى الأسواق، والتى تبيع للمواطنين المنتجات بسعر منخفض.

وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق بشكل كبير للتأكد من أنها ما زالت صالحة، وكذلك مراقبة الأسعار بشكل كبير ومعاقبة كل تاجر يرفع الأسعار على المواطنين ويستغل حاجاتهم للسلع الرئيسية.

وطالب النائب محمد إسماعيل، بضرورة الرقابة على إقدام بعض المخابز ببيع الخبز بالسوق السوداء للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموين، مقترحًا أن يكون لكل مواطن بطاقة تموين لشراء الخبز، حيث يكون هناك بطاقة للمواطن محدود الدخل يحصل على الخبز المدعم، بينما يحصل المواطن القادر على الخبز غير المدعم ولكن بسعره الحقيقى لمنع بيع الخبز فى الأسواق السوداء من قبل بعض أصحاب المخابز.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة تغليظ العقوبات على كل تاجر يتورط فى رفع الأسعار بأعلى من سعرها الطبيعى، وهو ما سيساهم فى توفير السلع الرئيسية فى الأسواق بأسعارها الحقيقية.