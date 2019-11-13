توقيف مواطن إسباني في الرباط في قضية تتعلق بجرائم الأموال

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الثلاثاء، مواطنا من جنسية إسبانية يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الإسبانية في قضية تتعلق بجرائم الأموال.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه جرى توقيفه تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر عن السلطات الإسبانية، وكذا بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) في قضية تتعلق بجرائم الأموال والغش، كما أوضحت إجراءات تنقيطه على الصعيد الوطني أنه يشكل أيضا موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لإصداره شيكات بدون رصيد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، حسب البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم بالموازاة مع ذلك إشعار السلطات الإسبانية المختصة بقرار التوقيف، وذلك في انتظار البت في مسطرة تسليمه.