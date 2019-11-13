جولس: التحقيق في احتراق 6 سيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التهمت ألسنة النار 6 سيارات خصوصية في قرية جولس، فجر اليوم الأربعاء.
وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه "اندلع حريق شب، فجر اليوم، في 6 سيارات خصوصية ببلدة جولس. واستدعيت طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة البلدة إلى المكان، واتضح أن السيارات الست كانت مركونة في موقف للسيارات. وعملت الطواقم على إخماد الحريق ومنع انتشاره".
وأكد أنه "يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق، ولم يبلغ عن إصابات".
يذكر أن النار التهمت السيارات الست بالكامل، وتسببت بأضرار جسيمة وخسائر فادحة.
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