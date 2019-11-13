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مأرب.. قوات الجيش تحبط هجوما حوثيا على مواقعها بصرواح

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019

قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 13، 2019، غارات جوية على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صراح، بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

 

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وبحسب مصادر ميدانية فقد استهدفت الغارات مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة من الجبهة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

 

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل للمليشيا المتمردة، في الجبهة ذاتها في وقت متأخر من مساء أمس، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.  

 

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