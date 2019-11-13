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مشروع مسام: نزع 1,528 لغماً حوثياً في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مسام: نزع 1,528 لغماً حوثياً في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2019م، من انتزاع 1,528 لغماً منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و438 لغمًا مضادة للدبابات و1,061 ذخيرة غير متفجرة، و 20 عبوة ناسفة.

 

هذا وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 103,737 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

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وراح ضحية الألغام عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

 

ومازالت مئات المواقع والمناطق التي تم دحر المليشيا الحوثية منها مزروعة بآلاف الألغام والعبوات الناسفة.

 

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