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شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف مدفعي في المهاشمة والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
قصفت مدفعية القوات الحكومية، تعزيزات لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، شرقي محافظة الجوف.
وقالت مصادر عسكرية، إن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيات الحوثية، في جبهة المهاشمة، بمديرية خب والشعف.
ووفق المصادر، أسفر القصف عن تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيات الحوثية، ومصرع وجرح من كان على متنها.
وكانت القوات الحكومية تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية بمحافظة الجوف، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي.
وواصلت القوات الحكومية تقدمها في جبهة مديرية خب والشعف، لليوم الثاني على التوالي، وتمكنت من تحرير جبل صبرين وجبل أم الحجار وتباب عدة محيطة بتلك المناطق، وفتحت طرقاً فرعية متصلة بالطريق الدولي الرابط بين صعدة والجوف.
وأكدت مصادر عسكرية أن قوات اللواء 101 مشاة توغلت في مناطق عدة بالمديرية، بعد تراجع وفرار عناصر المليشيات على وقع ضربات القوات الحكومية، التي كبدت الحوثيين قتلى وجرحى.
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