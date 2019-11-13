أمن عدن يضبط مطلوب أمني محكوم عليه بالإعدام

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن من القبض على مطلوب أمني محكوم عليه بالإعدام وذلك بعد فراره مع مجموعة من السجناء من سجن المنصورة المركزي قبل سنوات .

وقال مصدر أمني أن شرطة البساتين بقيادة المقدم مصلح الذرحاني قبضت على(ف.ف.م) وهو مطلوب فار من اجهزة الامن حيث كانت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن قد اصدرت بحقه حكم بالقصاص منه.

واضاف المصدر بإن المجرم كان قد اصدر بحقه حكم بالاعدام وذلك وفقا للقضية المسجلة برقم 2011/03 وبالرغم من فراره من السجن منذ سنوات الا أنه قبض عليه قبل ساعات خلال مداهمة امنية ناجحة لوكر عصابة مسلحة في مدينة انماء بمديرية البريقه.

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وأشار المصدر بأن شرطيين اثنين اصيبا وأن حالة أحدهما خطيرة وذلك نتيجة اطلاق مسلحين النار اثناء المداهمة مضيفا بان افراد شرطة البساتين سيطروا على الموقف وقبضوا على عدد من المسلحين بينهم المطلوب لدى ادارة امن العاصمة عدن.

ونوه المصدر أن اجهزة الامن ضبطت عدد من ادوية الحبوب المخدر واسلحة في العملية وستتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين لينالوا عقابهم العادل.

وكانت شرطة البساتين قد استطاعت خلال الفترة الماضية من القيام بعمليات امنية نجاحة قبض خلالها على عدد من المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون.