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مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن بذمار وتعتدي على النساء وتنهب سيارة خاصة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019

قالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين اعتدوا  على مجموعة من النساء ونهبوا سيارة أثناء اقتحامهم منزل مواطن في إحدى حارات مدينة ذمار.

 

وذكرت المصادر أن مسلحي مليشيا الحوثي كسروا بوابة منزل المواطن سعد عباد الطهري، الواقع في حارة قهار بمدينة ذمار، واعتدوا على النساء بداخله.

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وتابعت المصادر، أن المليشيا أقدمت على نهب سيارة تابعة لمالك المنزل وأثاروا حالة من الرعب بين النساء والأطفال، في انتهاك واضح للقيم والأعراف والقانون.

 

ولفتت المصادر إلى أن المليشيا استغلت عدم تواجد أي رجل بالمنزل وغياب مالكه، حيث وهو مسافر في المملكة العربية .

 

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