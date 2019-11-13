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شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. المليشيا تنهب محل أحذية لعد تعليقه لافتات حول ذكرى المولد والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أقدمت مجموعة من مليشيات الحوثية، الثلاثاء، على نهب أحد محلات بيع الأحذية والجلديات بالعاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن أحد الأطقم التي يقودها مجموعة من مسلحي المليشيات، قاموا بنهب كمية كبيرة من الأحذية، من أحد المحال التجارية الواقعة في منطقة التحرير، بجوار مدرسة جمال عبدالناصر، وغادروا المكان فوراً.
وأفادت المصادر أن عملية النهب جاءت بمبرر عدم قيام مالك المحل بتعليق الأعلام الحوثية الخضراء التي خصصتها المليشيات للاحتفال بالمولد.
يشار إلى أن المليشيات تمارس عمليات نهب وابتزاز واسعة، تجني من خلالها مليارات الريالات، باسم الاحتفال بالمولد وعدد من المناسبات والذرائع التي تختلقها كل مرة لنهب المواطنين والتجار.
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