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شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مساعٍ حوثية لنهب آبار المياه في ريف المحافظة والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
عقدت قيادات المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات بارزة في محافظة ذمار، ناقش مواضيع آبار المياه في المناطق الريفية بالمحافظة.
وقالت مصادر مطلعة إن المليشيات الحوثية عقدت اجتماعاً بقيادة "فهد المروني" المعين من قبل المليشيات وكيلاً أول للمحافظة، و"عباس العمدي" وكيل المحافظة، و"أحمد الشرفي" مدير أمن المحافظة.
وأكدت المصادر، أن الاجتماع ناقش تركيب عدادات على مضخات آبار المياه في المناطق الريفية بمديريات ذمار، في عملية نهب جديدة تمارسها المليشيات الحوثية.
ووفق المصادر فإن المليشيات عمدت إلى تركيب عدادات للمضخات في آبار المياه، ويتم النزول إليها أسبوعياً لقراءتها، ودفع مبالغ مالية لدعم ما يسمى بـ(المجهود الحربي)، كل حسب المبلغ الموجود في عدادات الصرف.
واشارت المصادر إلى أن المليشيات حددت مبالغ مالية كنسبة من المبالغ التي يتحصل عليها مالكو الآبار في تلك المناطق.
يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية سمحت لعدد من الأشخاص بالحفر العشوائي للآبار ومنعت وقفة احتجاجية لعشرات المواطنين أمام مكتب الموارد المائية في المحافظة للمطالبة بإيقاف الحفر العشوائي للآبار.
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