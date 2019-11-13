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الإمارات تعتزم تأهيل أبناءها للعمل في مجال الطاقة النووية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، تأهيل أبناءها للعمل في مجال الطاقة النووية السلمية .

 

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بكل ما حققته من إنجازات عملاقة وضعتها في مصاف الدول الكبيرة، وجعلتها تنافس على الصدارة وتتفوق على دول قديمة وكبيرة في مختلف المجالات، دولة بهذا المستوى لا يستعصي عليها أن يكون لديها من أبنائها الكوادر القادرون على الخوض والعمل في أي مجال حيوي حديث، ولعل اقتحامها بأبنائها مجال الفضاء، سواء بتصنيع المركبات والأقمار، أو بإطلاق رواد فضاء إماراتيين يجعل جميع الأبواب مفتوحة أمامها للعمل والتقدم العلمي والصناعي، خاصة وأنها دولة سلام وتسامح وبناء، ولهذا من حقها تأهيل أبنائها للعمل في مجال الطاقة النووية السلمية.

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وأضافت "وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يفتخر بخوض أبنائنا في هذا المجال الحيوي، وذلك لما للطاقة النووية من أهمية مستقبلية كبيرة في مجال التنمية المستدامة، وها هو سموه يستقبل أبناءنا الذين يشكلون باكورة الخبراء الوطنيين في المجال النووي قائلاً لهم: «سعدت باستقبال أول مجموعة إماراتية من مشغلي المفاعلات النووية السلمية.. فخور بمثابرة أبناء وبنات الوطن وبذلهم الجهود الدؤوبة من أجل اكتساب العلوم والمعارف الحديثة والتقنيات المتقدمة»" .

 

وتابعت "إنها الإمارات التي ترفع منذ تأسيسها شعار الاستثمار في الإنسان، لإدراك قيادتها الرشيدة بأن الأوطان لا تنهض إلا بأيدي وعقول أبنائها، وهذا هو الهدف الرئيسي من برنامج خبراء الإمارات الذي شهدت قيادتنا الرشيدة بالأمس القريب حفل تخريج الدفعة الأولى منه، والذي يهدف إلى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية التي تسهم في دفع التنمية ورسم مستقبل مختلف القطاعات في الدولة".

 

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