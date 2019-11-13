بومبيو يدن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في العراق

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

مايك بومبيو

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، أن المظاهرات الشعبية السلمية في العراق تشكل عنصرا أساسيا في جميع الديمقراطيات، مستنكرا استخدام السلطات "القوة المميتة" ضد المحتجين.



وأعرب بومبيو في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن أسفه لحصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين نتيجة قمع الحكومة العراقية واستخدام السلطات الأمنية "القوة المميتة"، وأدان التقارير التي تحدثت عن اختطاف المتظاهرين.

وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس، أن بومبيو حث على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال اعتماد إصلاحات والتصدي للفساد.

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وجدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الدائم بعراق "قوي ذو سيادة ومزدهر"، متعهدا بمواصلة دعم القوات العراقية في قتال داعش.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 319 متظاهرا قتلوا، فيما أصيب أكثر 12 ألف آخرين جراء العنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية وميليشات مدعومة من إيران، في قمع الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وواصل المتظاهرون، المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية، فيما شهدت بغداد صدامات جديدة بين قوات الأمن والمحتجين في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير بعد وضع القوات الأمنية حواجز إسمنتية إضافية في ساحة الخلاني لمنع وصولهم إلى جسر السنك الذي يقود إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين حيث المقرات الحكومية والبرلمان والبعثات الدبلوماسية.