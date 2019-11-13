شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الرباعية الاقتصادية تشيد بتوقيع اتفاق الرياض وتشدد على ضرورة تنفيذه والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية والتي تضم كلاً من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعا في الرياض يوم الثلاثاء على مستوى كبار المسؤولين والسفراء تم خلاله الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل.

Advertisements وناقش اجتماع الرباعية الاقتصادية الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ، وأهمية تفعيل ماورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم أداء البنك المركزي في اليمن.

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