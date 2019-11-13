شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:19 صباحًا, 13 نوفمبر 2019 م المناطق _ وكالات لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وجرح سبعة آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرة رحيمي إن الانفجار وقع حوالي الساعة 0725 صباحا (0255 بتوقيت جرينتش)، كما تسبب في تدمير عدة سيارات بالمنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

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