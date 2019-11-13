مع تصاعد اصوات التظاهرات المطالبة بمحاربة الفساد، لا تزال الجهات الرقابية والحكومة عاجزتين عن فتح ملفات الفساد الخطيرة ومنها ملف بيع العملة في البنك المركزي.
ويقول متخصصون ان الدولة تسرق منها اموال طائلة يوميا من دون رقيب، عن طريق مزاد بيع العملة، وسط اتهامات بتورط العديد من الكتل السياسية الفاعلة بهذا الملف.
فيما اعتبر بعض النواب أن اغلب السياسيين مستفيدون من هذا المزاد.
تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
فيما اعتبر بعض النواب أن اغلب السياسيين مستفيدون من هذا المزاد.
تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الحكومات المتعاقبة تعجز عن محاربة الفساد في مزاد العملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.