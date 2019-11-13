بالفيديو: الحكومات المتعاقبة تعجز عن محاربة الفساد في مزاد العملة

ويقول متخصصون ان الدولة تسرق منها اموال طائلة يوميا من دون رقيب، عن طريق مزاد بيع العملة، وسط اتهامات بتورط العديد من الكتل السياسية الفاعلة بهذا الملف.

فيما اعتبر بعض النواب أن اغلب السياسيين مستفيدون من هذا المزاد.



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