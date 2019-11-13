إطلاق 220 صاروخا على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 220 قذيفة أطلقت من قطاع غرة منذ يوم أمس، مؤكدا أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 90 بالمئة منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، إن "220 قذيفة أطلقت من قطاع غرة منذ يوم أمس، ومنظومة القبة الحديدية اعترضت 90 بالمئة منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة".
ولليوم الثاني على التوالي تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة، ودوت صافرات الإنذار في المستوطنات جراء إطلاق هذه الصواريخ.
وفي ظل حالة التوتر على الجبهة بين غزة وإسرائيل جرى تعليق العمل في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لاسيما الواقعة في غلاف غزة.
ولليوم الثاني على التوالي تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة، ودوت صافرات الإنذار في المستوطنات جراء إطلاق هذه الصواريخ.
وفي ظل حالة التوتر على الجبهة بين غزة وإسرائيل جرى تعليق العمل في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لاسيما الواقعة في غلاف غزة.
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