النزاهة: صدور امر استقدام بحق رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الهيأة الإدارية لنادي القوة الجويَّة الرياضي، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بغداد أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي"، موضحة أن "المتهم ارتكب مخالفات في العقد المبرم بين الهيأة الإدارية للنادي وشركتي تعهدات وتجارة عامة واستشارات عقارية وصناعية لاستثمار الأرض المخصصة للنادي".
وأضافت الدائرة إن "مساحة الأرض المُخصَّصة للاستثمار تبلغ قرابة (50) دونماً، خُصِّصَت لإنشاء مباني رياضية وتجارية".
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