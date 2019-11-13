مسؤول أميركي يرد على بيان الصدر ويؤكد التزام بلاده بسيادة العراق

رد مسؤول أميركي على بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي كان قد هاجم واشنطن على خلفية بيان للبيت الأبيض أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء الاعتداءات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر الإنترنت في العراق.
وفي تعليق لقناة الحرة على بيان الصدر، وهدد فيه الولايات المتحدة، قال مسؤول في الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة، وعلى عكس إيران، ملتزمة بعراق مزدهر وسيد وقوي".
وهاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الإدارة الأميركية وتوعد بإنهاء وجودها "إذا لم تكف يدها عن العراق"، معتبرا أنها تتدخل في شؤون بلاده.
وتواجه الحكومة العراقية المظاهرات المستمرة منذ نحو شهر في احتجاجا على الفساد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية.
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