الرافدين يصدر بيانا توضيحيا بشأن منح السلف للموظفين والمتقاعدين

اصدر مصرف الرافدين، الاربعاء، بيانا توضيحيا بشأن منح السلف للموظفين والمتقاعدين.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من حاملي بطاقات الكي كارد والماستر كارد من المصرف حصرا والذين لم تصلهم رسائل نصية لغرض شمولهم بالسلف بضرورة تحديث ارقام هواتفهم المسجلة لدى المصرف".
واضاف ان "الذين قاموا باستبدال ارقام هواتفهم او التي تعرضت للتلف عليهم تحديث ارقام هواتفهم من خلال الاتصال برقم خدمة الزبائن 422 وذلك لضمان وصول رسائل المصرف الترويجية لهم وإبلاغهم بشمولهم بالسلف والاستفادة من الخدمات المصرفية الاخرى التي يمنحها المصرف لهم".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر في عام 2016 بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.
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