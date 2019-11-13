أمريكا تأمر عائلات موظفيها بمغادرة بوليفيا بسبب الاضطرابات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة أمرت عائلات موظفي حكومتها، الثلاثاء، بمغادرة بوليفيا بسبب الاضطرابات التي تشهدها الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.



وحذرت الخارجية الأمريكية - في بيان - أيضا مواطنيها من السفر إلى بوليفيا، مشيرة إلى أن قدرة الحكومة أصبحت محدودة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطارئة.

وأثارت انتخابات يحتدم نزاع بشأن نتيجتها احتجاجات دفعت الرئيس إيفو موراليس إلى الاستقالة والفرار من البلاد.

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في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعيد تنصيب موراليس لولاية رابعة حتّى 2025، رغم رفض البوليفيين هذا الخيار في استفتاء جرى في فبراير/شباط 2016.

وسبق أن طالبت لجان المجتمع المدني بعدم ترشّحه لانتخابات جديدة.



وطالبت منظّمة الدول الأمريكيّة (دولية مقرها واشنطن) إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، في ضوء التجاوزات التي شابتها.

ودعت المنظمة إلى إجراء انتخابات جديدة يتمّ توفير الضمانات لحسن إتمامها "وبينها في الدرجة الأولى تشكيل هيئة انتخابيّة جديدة"، في إشارة إى المحكمة الانتخابية العليا.

وشهدت البلاد أسابيع من احتجاجات وأعمال الشغب ضد التزوير المزعوم في الانتخابات الرئاسية، عندما توقفت اللجنة الانتخابية عن الإعلان عن نتائج الفرز السريع للأصوات والتي كانت تشير إلى إمكانية إجراء جولة إعادة بين اليساري موراليس والمرشح المنافس كارلوس ميسا من تيار يمين الوسط.