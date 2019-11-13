شهيد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي بغزة والحصيلة ترتفع لـ11

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، وصول شهيد جديد إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء التصعيد الإسرائيلي وسط القطاع، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء إلى 11 فلسطينياً.

وقالت مصادر طبية إن الشهيد هو خالد معوض فراج (39 عاما) ووصل مبتور الساقين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.



وذكرت مصادر محلية أن الشهيد سقط بعد غارة استهدفته في منطقة المغراقة شمال وسط قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة عسكرية أغارت على "خلية مخربين" قامت بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة صباح اليوم، وتم رصد الإصابة.

وقالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية": إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعا وأرضا زراعية في غزة، قبل أن تشن غارة ثالثة على أرض زراعية شرق دير البلح.

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وأضاف المصدر أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة رابعة على الموقع نفسه شرق دير البلح، كما شنت غارة خامسة شرق رفح، وسادسة على موقع شمال قطاع غزة.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد واحد من أكثر أيام التصعيد دموية خلال الأشهر الماضية، شهد استشهاد 11 فلسطينياً، وإصابة 45 على الأقل منهم 25 طفلا.



ويأتي هذا التصعيد عقب ليلة هادئة جاءت بعد يوم من أكثر أيام التصعيد الإسرائيلي دموية خلال أشهر، شهد شن الطائرات الإسرائيلية غارات وقصف بالمدفعية مستهدفة مواقع وأراضي زراعية ومزارع وعدة منازل ومنشآت في أرجاء متفرقة في قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في تجمعات غلاف غزة، حيث ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن رشقات صاروخية أطلقت تجاه القدس قبل أن تعترضها القبة الحديدية.

كما أطلقت الفصائل الفلسطينية عدة قذائف هاون تجاه موقع كرم أبو سالم، وأخرى تجاه قوة إسرائيلية قرب معبر بيت حانون شمال القطاع.

في هذه الأثناء تواصل مصر جهودها في مسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دون تبلور ذلك لتفاهمات محددة حتى الآن.

وأكدت محطات تلفزيونية عبرية أن الوسطاء المصريين أجروا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة فورا.