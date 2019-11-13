في اليوم الثاني للعدوان.. تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد واحد من أكثر أيام التصعيد دموية خلال الأشهر الماضية، شهد استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 45 على الأقل.



وقالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعا وأرضا زراعية في غزة، قبل أن تشن غارة ثالثة على أرض زراعية شرق دير البلح.



وأضاف المصدر أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة رابعة على الموقع نفسه شرق دير البلح، كما شنت غارة خامسة شرق رفح، وسادسة على موقع شمال قطاع غزة.



ووفق المصدر؛ فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين فلسطينيين شرق مخيم البريج، وسط القطاع؛ ما تسبب في وقوع إصابات يجرى نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

Advertisements

ويأتي هذا التصعيد عقب ليلة هادئة جاءت بعد واحد من أكثر أيام التصعيد الإسرائيلي دموية خلال شهور، شهد شن الطائرات الإسرائيلية 30 غارة وقصف بالمدفعية المدفعية 10 مرات مستهدفة مواقع وأراضي زراعية ومزارع وعدة منازل ومنشآت في أرجاء متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن تدمير فيها إلى جانب 10 شهداء و45 إصابة منهم 25 طفلا.



وصباح الأربعاء دوت صفارات الإنذار في تجمعات غلاف غزة، وقد ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن رشقات صاروخية أطلقت تجاه القدس حيث اعترضتها القبة الحديدية.

كما أطلقت الفصائل الفلسطينية عدة قذائف هاون تجاه موقع كرم أبو سالم، وأخرى تجاه قوة إسرائيلية قرب معبر بيت حانون شمال القطاع.

في هذه الأثناء تواصل مصر جهودها في مسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دون تبلور ذلك لتفاهمات محددة حتى الآن.

وأكدت محطات تلفزيونية عبرية أن الوسطاء المصريين أجروا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة فورا.