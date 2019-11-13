رئيس وزراء الأردن الأسبق طاهر المصري يشيد بدور الإمارات في تحقيق السلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري بدور الإمارات الواضح والمحدد الساعي إلى خلق نظام إقليمي صحيح يتعامل مع كل دول الشرق الأوسط بما يحقق السلم.

وقال المصري لـ"العين الإخبارية" على هامش مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، إن هذا الملتقى يبحث قضايا تستشرف نظرة مستقبلية على العالم، خصوصا ما يرتبط بتنازع القوى القديمة والجديدة.

وأضاف "قضية التنازع هذه أمر مهم جدا لكن أيضا هناك موضوعات يركز عليها الملتقى كإيران وتركيا والخليج، والقضية الفلسطينية على رأسها".