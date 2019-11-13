شوكت عزيز: ملتقى أبوظبي مبادرة لتعزيز الحوار العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان الأسبق، بملتقى أبوظبي الاستراتيجي الذي التأم على مدار يومين متتاليين هذا الأسبوع.
وقال عزيز في لقاء مع "العين الإخبارية" إن الملتقى الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، سنويا، مبادرة لتعزيز الحوار العالمي.
وأضاف أنه لقاء استثنائي يناقش القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على العالم والمنطقة.
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