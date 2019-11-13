خبير باكستاني يشيد بمكانة الإمارات في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بإسلام آباد سيد خالد جعفري، إن الإمارات بلد مهم للغاية، وتحتل مكانة خاصة في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في مقابلة مع "العين الإخبارية" على هامش مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس الذي انعقد قبل يومين.
وفي حديثه عن مركز الإمارات للسياسات الذي نظم الملتقى، وصف جعفري امتلاك هذا النوع من مراكز البحوث بأنه أمر مرموق.
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