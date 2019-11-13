مقتل وإصابة 14 شخصا في انفجار قرب وزارة الداخلية الأفغانية بكابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، الأربعاء، مقتل 7 أشخاص وجرح مثلهم بانفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الداخلية في العاصمة كابول.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار استهدف رتلا من السيارات المدرعة بالدائرة 15 في كابول.

وجاء انفجار السيارة الملغومة بعد يوم من الإفراج عن اثنين من كبار قادة حركة طالبان وزعيم بجماعة حقاني مقابل إطلاق سراح أستاذ جامعي أمريكي وآخر أسترالي في تطور عبر بعض المحللين عن أملهم في أن يؤدي إلى نزع فتيل العنف في أفغانستان.

وتشهد أفغانستان هذه الفترة ارتفاعا كبيرا في مستوى العنف، مع تعثر المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة التي بالكاد تسيطر على نحو 55% من الأراضي الأفغانية.



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وتفيد الأمم المتحدة بأن 32 ألف مدني قتلوا وأصيب 60 ألفا بجروح خلال العقد المنصرم عندما بدأت المنظمات بإحصاء الأعداد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تقرير إن 1366 قتلوا و2446 جرحوا في الأشهر الستة الأولى من 2019، مشيرة في الوقت نفسه إلى تراجع نسبته إلى 30% بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2018.

وبذلك ارتفعت الخسائر التي تسببت بها القوات الحكومية بنسبة 31% في صفوف المدنيين في النصف الأول من 2019 بالمقارنة بالفترة نفسها من 2018.





وسجل عام 2018 أعلى حصيلة حتى الآن لعدد المدنيين ضحايا النزاع في أفغانستان، مع سقوط 3804 قتلى معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذها مسلحو حركة طالبان وعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط جناحه في أفغانستان المعروف باسم ولاية خراسان منذ عام 2015، ويشن هجمات ضد طالبان والقوات الأفغانية والأجنبية.

وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير، أنه وفقا لبعثتها في أفغانستان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن هذه الحصيلة تسجل ارتفاعا بنسبة 11% عن عام 2017.