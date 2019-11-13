عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الثلاثاء، والذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.



ودعا السلمي، في بيان المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.

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وحمّل رئيس البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وانتهاكٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد السلمي دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.

واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب 45 على الأقل في واحد من أكثر أيام التصعيد الإسرائيلي دموية خلال الشهور الماضية، وسط مخاوف من تطورها لحرب شاملة وجهود مصرية للاحتواء.

وفجّر اغتيال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد بهاء أبوالعطا الأزمة التي باتت، وفق الكثير من التقديرات، مفتوحة على كل الاحتمالات، تزامنا مع الأزمة السياسية في إسرائيل.