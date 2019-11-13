وهاب دعا لعدم قطع الطرق والذهاب باتجاه تحركات توجع أكثر: كلام جنبلاط بالشويفات مسؤول

شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "المتظاهرين على حق ومطالبهم مطالب كلّ الشعب وفَقَدوا الأمل من حكام صمّوا آذانهم، ولكن عليهم أن يعلموا أنّ ​قطع الطرقات​ يستفزّ جزءًا كبيرًا من الناس".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى المتظاهرين بالقول: "أَوقفوا قطع الطرقات وإحراق الدواليب واذهبوا باتجاه تحرّكات أرقى وأفعل وتوجع أكثر".

ولفت في سياق متّصل إلى أنّ "كلام رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ في ​الشويفات​ كلام مسؤول في ظرف دقيق وخطير، وبهكذا مواقف نستطيع أن نحمي الجبل حتّى مرور العاصفة".