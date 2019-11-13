شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، على أنّ "المتظاهرين على حق ومطالبهم مطالب كلّ الشعب وفَقَدوا الأمل من حكام صمّوا آذانهم، ولكن عليهم أن يعلموا أنّ قطع الطرقات يستفزّ جزءًا كبيرًا من الناس".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى المتظاهرين بالقول: "أَوقفوا قطع الطرقات وإحراق الدواليب واذهبوا باتجاه تحرّكات أرقى وأفعل وتوجع أكثر".
ولفت في سياق متّصل إلى أنّ "كلام رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في الشويفات كلام مسؤول في ظرف دقيق وخطير، وبهكذا مواقف نستطيع أن نحمي الجبل حتّى مرور العاصفة".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب دعا لعدم قطع الطرق والذهاب باتجاه تحركات توجع أكثر: كلام جنبلاط بالشويفات مسؤول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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