عقيص استغرب إدراج مشروع قانون العفو بهذا الوضع على جدول الأعمال: هو سَلطة كبيرة بالوقت القاتل

أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، عن استغرابه "كيف يدرج مشروع قانون ​العفو العام​ في هذا الوضع الصعب، على جدول أعمال ​الجلسة التشريعية​، وبصفة معجل مكرر"، واصفاً إيّاه بـ"السَلَطة الكبيرة في الوقت القاتل".

وسأل في تصريح صحافي: "ما الخطة الإصلاحيّة في هذا العفو؟ ولماذا أُدرج في ورقة ​الحكومة​ الإصلاحية؟" ورأى أنّ "الشارع استدرك الخطأ في التوقيت، وتحرّك خشية أن يلحظ القانون جرائم ​الفساد​ الّتي يرتكبها السياسيون". وأوضح أنّ "على رغم أنّ القانون لا يشمل الجرائم الماليّة، لكن عدم ذكرها صراحة ضمن الجرائم المُستثناة يثير الريبة، وإذا كان هناك من نوايا حسنة ممكن إضافتها، والّا تكون نية الإفلات من العقاب تجاه بعض الجرائم المالية واضحة".