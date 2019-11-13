جابر: لغم اقتراح قانون العفو انفجر فيه وأستغرب تنصل "التيار الوطني" منه

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ أنّ "لغم اقتراح قانون العفو "إنفجر فيه"، معربًا عن استغرابه "كيف يتنصّل "​التيار الوطني الحر​" من هذا القانون، في حين أنّ 3 من وزرائه هم ضمن اللجنة الوزارية المكلّفة درس الموضوع ومن بينهم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​ألبرت سرحان​، ووزير الدولة لشؤون لرئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ الّذي نَصّ القانون".

وأكّد في تصريح صحافي، "أنّه عمِل على إدراج الاقتراح في جدول الأعمال حين لاحظ أنّه قانون يُحاكي الجرائم الصغيرة ولا يعطي إعفاء عن الجرائم الماليّة، والإرهابيّة الّتي تطال ​القوى الأمنية​ و​الجيش اللبناني​".