لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "همنا كان كيف نرد يللي هاجروا من سنين وخصوصي مئات الألوف سنة 1990 وكان همنا نثبت يللي ضحوا وصمدوا تا يبقو بأرضن. اليوم إجت الدعوة لكل شخص مش راضي عالوضع إنو يفل يمكن بدو يكمل عاللي بقيوا.. ما حطينا آلاف الشهدا حتى نفل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: ما حطينا آلاف الشهدا حتى نفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.