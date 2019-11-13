نقلت صحيفة "الجمهورية" عن قريبين من رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، تشديدهم على أنّ "الحريري ليس متردّدًا أبدًا في موضوع تولّي ​رئاسة الحكومة​ من عدمه، وأنّه يدرس الخيارات المفتوحة على كلّ الإحتمالات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قريبون من الحريري للجمهورية: ليس مترددا بموضوع تولي رئاسة الحكومة من عدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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