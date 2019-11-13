مادورو دعا الجيش البوليفي لإعادة موراليس الى السلطة

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش في بوليفيا إلى إعادة إيفو موراليس إلى السلطة، وذلك بعد وصول الرئيس البوليفي المستقيل الى المكسيك التي وافقت على منحه اللجوء السياسي.وأشار الى إن "الوضع في بوليفيا قد يؤدي إلى حرب أهلية".
وتوجه الى الشعب البوليفي، مؤكدا ان "قائدكم الأعلى من خلال النظام الدستوري وتصويت الشعب، يدعى إيفو موراليس آيما وعليكم إعادته إلى السلطة".
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