مقتل 7 اشخاص على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في كابل

اعلن المتحدث باسم ​وزارة الداخلية الافغانية​ ​نصرت رحيمي​ عن "مقتل سبعة أشخاص على الأقل واصابة آخرين بجروح في ​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ في ​كابول​". وأوضح رحيمي أن الانفجار وقع في ​الساعة​ 7,25 (2,55 ت غ) في القطاع "بي دي 15" بشمال العاصمة الأفغانية على مقربة من وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الحصيلة مؤقتة.

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