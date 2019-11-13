وصول الرئيس البوليفي المستقيل إلى المكسيك بعد حصوله على حق اللجوء

وصل الرئيس البوليفي المستقيل ​ايفو موراليس​ إلى ​المكسيك​ بعد أن حصل على حق اللجوء السياسي برفقة ابنته إيفاليس موراليس، ونائبه ألفارو غارسيا لنيرا ووزير الصحة السابق غابرييلا مونتانيو.

وكان قد أعلن موراليس يوم الأحد استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة مستمرّة منذ ثلاثة أسابيع، اعتراضًا على إعادة انتخابه رئيسًا. وأوضح "أنّنا نقدّم الاستقالة كي لا يتعرّض إخواننا وأخواتنا من الموظّفين الحكوميّين لهجمات وتهديدات". ووصَف الحالة الراهنة في بوليفيا بأنّها "انقلاب على الدولة".

فيما أعلن وزير الخارجية المكسيكية مارسيلو إبرارد، يوم أمس أنّ "بلاده وافقت على منح موراليس حقّ اللجوء".