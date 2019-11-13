أدرعي: طائرة عسكرية أغارت على خلية مخربين أطلقت قذائف صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل

كشف المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرة عسكرية أغارت على خليّة مخرّبين قامت بإطلاق ​قذائف صاروخية​ من ​قطاع غزة​ باتجاه إسرائيل صباح اليوم؛ وقد تمّ رصد إصابة".

من جهة ثانية، ذكر في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "اعتداءات "​حركة الجهاد الإسلامي​" الصاروخيّة العدوانيّة تتواصل، مستهدفةً مواطني إسرائيل الآمنين، لتكون ​القبة الحديدية​ لهذه القذائف الصاروخية بالمرصاد، إلى جانب انصياع المواطنين إلى تعليمات الجبهة الداخليّة".

وأرفق التعليق بفيديو يزعم أنّه يوثّق اعتداءً صاروخيًّا للحركة في إسرائيل.