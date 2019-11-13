أدرعي: طائرة عسكرية أغارت على خلية مخربين أطلقت قذائف صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرة عسكرية أغارت على خليّة مخرّبين قامت بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل صباح اليوم؛ وقد تمّ رصد إصابة".
من جهة ثانية، ذكر في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "اعتداءات "حركة الجهاد الإسلامي" الصاروخيّة العدوانيّة تتواصل، مستهدفةً مواطني إسرائيل الآمنين، لتكون القبة الحديدية لهذه القذائف الصاروخية بالمرصاد، إلى جانب انصياع المواطنين إلى تعليمات الجبهة الداخليّة".
وأرفق التعليق بفيديو يزعم أنّه يوثّق اعتداءً صاروخيًّا للحركة في إسرائيل.
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