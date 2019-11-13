السنيورة: مقاضاتي تعني مقاضاة الحريري وميقاتي وسلام

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ أنّ من "أهم معالم وجود الدولة هو القضاء الذي يجب أن لا يكون هناك أي حائل بينه وبين ممارسته سلطته العادلة والنزيهة، من دون انحياز أو محاباة لأحد على حساب الآخر"، مشيراً الى أنّ تجربته الشخصية "تُبيّن حصول تسخير للقضاء في اتجاه تصفية حسابات سياسية، كما حصل على سبيل المثال حين افتعلوا ما سمّي فضيحة برج حمود وحاولوا إلباسي إيّاها، بحيث أصبح يصح القول: "ليش أنفخ عاللبن؟ لأنّ الحليب كاويني". ومع ذلك، ليس لنا إلا ان نؤكد ضرورة قيام القضاء النزيه، لأنه إذا فسد الملح، فبماذا يُمَلّح؟".

وفي حديث صحافي نوّه السنيورة بالكلام الذي أدلى به الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ في خطابه الأخير، لجهة تشديده على مرجعية القضاء وضرورة ان يؤدي دوره حتى النهاية، بعدل ونزاهة، معتبراً أنّ "موقف نصرالله يضعه أمام مسؤولية الالتزام به"، مؤكدا أنّ "كلام نصرالله في هذا الجانب مهم جداً، وهو محق في أنّه لا يصح أن يُطلق أيّ كان اتهامات عشوائية بالرشوة والفساد، ضد هذا او ذاك، من دون الاستناد الى ركيزة صلبة او ملف متين، خصوصاً أنّ من شأن استسهال الاتهام أن يقود الى إصدار أحكام ميدانية، كتلك التي كانت تصدر أيام الثورة الفرنسية"، منبّهاً الى أنّ هذا الامر مخيف "ولا يجلب الاستقرار، بل ولا حتى رغيف خبز".

وكشف السنيورة أنّ "المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ لم يترك تفصيلاً يتعلق بمسألة الـ11 مليار دولار إلّا وناقشه معي خلال جلسة الساعات الثلاث والنصف في مكتبه، بدءاً بفترة تسلمي ​وزارة المالية​ وصولاً الى مرحلة رئاستي للحكومة، وكل نقطة طرحها سدّدناها"، مؤكداً أنه فخور بما قام به "ولو انّ الزمن عاد بي الى الوراء لكرّرت ما فعلته".

ولفت السنيورة الى أنّ "كل قرش يخرج من الدولة يتطلّب تواقيع عدة، ويمر في آلية إدارية متكاملة، "من هالِك الى مالِك الى قبّاض الارواح. وبالتالي، فالقصة ليست قصة أنك تغرف كما تشاء من خزينة الدولة"، مشيراً الى أنّ "أصل المشكلة يعود أساساً الى انّ هناك مَن عطّل مجلس النواب وصارت السنوات تمر من دون وضع موازنات عامة، لينتهي بنا الامر هنا".

وشدد السنيورة على انّ "طريقة إنفاق الـ 11 مليار دولار خلال حقبة ترؤسه الحكومة هي قانونية، ومعظم الحكومات اللاحقة التي تعاقبت على السلطة منذ عام 2010 حتى عام 2016 فعلت الشيء نفسه لناحية الصرف فوق السقف المحدّد بالطريقة إيّاها. ولكن إذا سلّمنا فرضاً لسلامة البحث، أنّ ما قمت به كان غير قانوني، فهذا مؤدّاه انّ الحكومات المتعاقبة أخطأت أيضاً، ما يعني أنّ أي ادّعاء قضائي لا يجب ان يقتصر عليّ، بل ينبغي ان يشمل كذلك وزراء المالية السابقين من ​جهاد أزعور​ الى ​علي حسن خليل​، ورؤساء الحكومات السابقين ​سعد الحريري​ و​نجيب ميقاتي​ و​تمام سلام​، متسائلاً: لماذا يصوّبون عليّ ويتجاهلون الآخرين؟"

واعتبر السنيورة أنّ الهدف من تركيز الحملات عليه هو تدميره واغتياله معنوياً، مشيراً الى انّ "القضاء يخضع الآن في هذا الملف الى امتحان مفصلي، وأتمنى أن ينجح فيه ويحقق العدالة".

وراى السنيورة انّ "تخريب النظام الديموقراطي في الأعوام الماضية، ولاسيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هو الذي أفضى الى ولادة الحراك"، متسائلاً: "من سيراقب من؟ وكيف ستتحقق المساءلة والمحاسبة، ما دام معظم القوى الموجودة في مجلس النواب ممثلة في الحكومة؟".

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وحذر من أنّ إعادة إنتاج التسوية مجدداً ستؤدي الى الإخفاق نفسه، "مع فارق انّ كلفته هذه المرة ستكون باهظة جداً".

ولفت الى أنّ "الاولوية حالياً هي لاستعادة السنتمتر الاول من الثقة المفقودة بين الناس والدولة، وهذا يستوجب تأليف حكومة تكنوقراط برئاسة سعد الحريري الذي يشكل الخيار الافضل لمواجهة تحديات هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب مقاربة جديدة، تختلف كلياً عمّا كان سائداً في السابق"، مؤكدا ان "مسألة الحكومة الجديدة يجب ان تكون جزءاً من سلة كاملة، تشمل التقيد باتفاق الطائف والدستور، واحترام سلطة الدولة وقواعد استقلالية القضاء، وتطبيق معيار الجدارة والكفاءة في تحمّل المسؤوليات، واعتماد الحكمة في السياسات المالية والداخلية والخارجية، "أي انّ المطلوب باختصار الخروج من الزواريب الى الاوتوستراد".

واستغرب السنيورة إجراء مشاورات تأليف الحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف، ملاحظاً انّ "هذا السلوك ينطوي على استعادة لنمط الجمهورية الاولى التي كانت قائمة قبل عام 1989". كذلك، يستهجن أن يتولى رئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​ تلاوة البيان بعد الاجتماع المالي في قصر بعبدا، في حين انّ المتظاهرين يهتفون: يسقط حكم المصرف.

وتعليقاً على اقتراح السيد نصرالله بالاستدارة نحو الشرق اقتصادياً، يعتبر السنيورة انّ "الصين ليست حاتم طي، علماً أنها عندما تنفّذ مشروعاً في دولة ما، فإنها تُحضِر معها حتى عاملي النظافة، بمعنى انها تخدم مصلحتها في الدرجة الاولى"، لافتاً الى أنّ الانفتاح على الاسواق السورية والعراقية "هو أمر طبيعي ومشروع"، "لكن هل لبنان قادر على الدخول إليها بالشكل السليم؟".

ويؤكد السنيورة انّ هناك أملاً في تفادي الانهيار الشامل، "إنما على أصحاب الشأن ان يعلموا انّ فترة المعالجة بالمراهِم انتهت، ولبنان لم يعد يملك لا ترف الانتظار ولا ترف الاختيار، ما يستوجِب المباشرة على الفور في اتخاذ القرارات التي تؤدي الى إطفاء الحريق وبدء استعادة الثقة في الدولة، وبعد ذلك يمكن البحث في إمكان إجراء انتخابات نيابية مبكرة".