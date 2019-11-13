النشرة: جميع الطرقات الرئيسية والفرعية في حاصبيا سالكة امام حركة السير

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "حال من الهدوء يسود منطقة حاصبيا"، مؤكدا ان "كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة أمام حركة السير بالاتجاهين بما فيه الطريق الدولية التي تربط الجنوب ب​البقاع​ عبر ​مرجعيون​ ​الحاصباني​ والتي اعيد فتحها فجرا إلا أن جميع ​المدارس​ والثانويات الرسمية مقفلة أمام الطلاب وبعض المدارس الخاصة تجاوبا مع قرار وزير التربية والتعليم العالي ​اكرم شهيب​".

من جهة اخرى يسجل حركة لافته لدوريات ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ على كافة طرقات حاصبيا والعرقوب حفاظا على الأمن والهدوء ومساعدة المواطنين.