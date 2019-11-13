مادورو يدعو الجيش البوليفي لإعادة موراليس الى السلطة









اسماء السيد - كراكاس: دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء الجيش في بوليفيا إلى إعادة إيفو موراليس إلى السلطة، وذلك بعد وصول الرئيس البوليفي المستقيل الى المكسيك التي وافقت على منحه اللجوء السياسي.

وأشار مادورو الحليف القوي لموراليس الذي استقال الأحد إن الوضع في بوليفيا "قد يؤدي إلى حرب أهلية".

وقال مادورو في اجتماع لدعم موراليس في كراكاس "أتوجه الى القيادة العسكرية العليا في بوليفيا: كونوا على دراية بما تفعلونه".

وتابع "قائدكم الأعلى من خلال النظام الدستوري وتصويت الشعب، يدعى إيفو موراليس آيما وعليكم إعادته إلى السلطة".

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وأضاف "لا تقمعوا الناس. لا تقتلوا الناس".

وواجه الزعيم اليساري الفنزويلي موجة اضطرابات شعبية في بلاده منذ عام 2014 خلفت أكثر من 200 قتيل، وسط أزمة اقتصادية خانقة أجبرت الملايين على الفرار.

وقال مادورو إنه تحدث مع موراليس عبر الهاتف الثلاثاء بعد وصول الأخير إلى المكسيك.

وأضاف "اتصلت به عبر الهاتف حالما استطعت ذلك. قال لي: +مادورو، انقل تحياتي الى الشعب الفنزويلي وأبلغهم بأني قوي وأني ساعود الى بوليفيا وسيكون هناك الملايين منا لقد كان في حالة جيدة".

لكن مادورو قال إن موراليس أُجبر على الاستقالة "بمسدس مصوب الى رأسه، وهو مهدد بالموت" بعد أن سحبت قوات الأمن دعمها له بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.