شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن مستقبل العقارات الحكومية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب الخولى، بطلب إحاطة لوزيرة التخطيط حول سياسة الدولة فى التصرف فى العقارات المملوكة للوزارات والهيئات، وحجم تلك العقارات وقيمتها المالية، والتى سوف تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى مرحلة مقبلة بعد إخلاء منطقة وسط القاهرة منها.

وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن تلك الكيانات تعد ثروة عقارية كبيرة فى وسط القاهرة، ستؤثر فى تخفيف الزحام، فضلاً عن أنها تتمتع بالطابع الأنيق والتاريخى، متابعا: "أرى أن يتم عمل شىء تاريخى ثابت فى منطقة العاصمة الإدارية له دلالة فرعونية بقيمة تلك العقارات".

وأضاف عضو مجلس النواب، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه من الضرورى أيضاً أن تكون بعضها الآخر مزارات سياحية.