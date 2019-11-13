انفجار بالقرب من المطار ومقر وزارة الداخلية الأفغانية في كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ): أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجارا وقع في العاصمة كابول بالقرب من المطار ومقر وزارة الداخلية اليوم الأربعاء. وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان أبيض ترتفع من مكان الانفجار وسيارات مدمرة. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو سبب الانفجار. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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