الولايات المتحدة تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): نصحت الولايات المتحدة رعاياها، مساء الثلاثاء، بعدم السفر إلى بوليفيا. كما أمرت وزارة الخارجية برحيل أفراد الأسر وسمحت بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين بسبب "عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد". وبهذا، تضع الولايات المتحدة بوليفيا في مصاف دول تشهد صراعات مثل الصومال وسوريا. وتمت إضافة فنزويلا إلى تلك القائمة في يناير.

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