محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ):
أصيب العديد من رجال الشرطة في إقليم سومطرة الشمالية اليوم الأربعاء إثر هجوم انتحاري ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأفادت محطة "مترو تي في" الإخبارية بأن شخصا يعتقد أنه انتحاري فجر عبوة ناسفة في مقر للشرطة في منطقة ميدان عاصمة الإقليم.
وأضافت المحطة أن الانفجار أسفر عن مقتل المهاجم.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام: هجوم انتحاري يستهدف مركزا للشرطة في إندونيسيا ويوقع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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