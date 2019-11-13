وسائل إعلام: هجوم انتحاري يستهدف مركزا للشرطة في إندونيسيا ويوقع إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ):

أصيب العديد من رجال الشرطة في إقليم سومطرة الشمالية اليوم الأربعاء إثر هجوم انتحاري ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت محطة "مترو تي في" الإخبارية بأن شخصا يعتقد أنه انتحاري فجر عبوة ناسفة في مقر للشرطة في منطقة ميدان عاصمة الإقليم.

وأضافت المحطة أن الانفجار أسفر عن مقتل المهاجم.