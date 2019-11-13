محمد اسماعيل - القاهرة - باماك - (أ ش أ):
أعلنت القوات المسلحة المالية اعتقال 15 إرهابيًا ضمن عمليات مشتركة في شمال البلاد.
وذكر الجيش المالي، في بيان نشر اليوم الأربعاء في باماكو أنه أعتقل أربعة من المشتبه بهم ينتمون إلى الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي.
وأضاف أنه اعتقل أيضا 11 إرهابيًا خلال عملية مشتركة مع قوات برخان الفرنسية والقوة المشتركة من الساحل لمجموعة الخمس في بولكسي .
وعانت جمهورية مالي الواقعة في الغرب الإفريقي خلال الأيام الماضية من عمليات إرهابية راح ضحيتها نحو مائة من عناصر الجيش المالي.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة المالية تعلن اعتقال 15 إرهابيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.