بدون ضحايا.. زلزال يضرب السلفادور

ذكرت وكالات أنباء أن زلزالا بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر ضرب السلفادور مساء الثلاثاء. الثلاثاء. وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلومترا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. كان على عمق 77 كيلومترا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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