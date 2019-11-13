فى بيان رسمي.. الحريري يتحدث عن مقتل أبوفخر

أجري سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، اتصالين هاتفيين إحدهما مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، والأخر مع قائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مشدداً على وجوب اتخاذ كافة الاجراءات التي تحمي المواطنين وتؤمن مقتضيات السلامة للمتظاهرين.
كما أجرى الحريري اتصالاً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، معزياً بالشاب علاء ابو فخر عضو المجلس البلدي في الشويفات الذي قضى في الحادث المأساوي خلال التحرك الشعبي في منطقة خلدة.
وقد نوه الحريري بالموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنهجنبلاط ودعوته الى التهدئة وتجنب الانزلاق نحو الفوضى واعتبار الدولة الملاذ الذي لا غنى عنه.
وناشد الحريري كافة المواطنين في كل المناطق الحفاظ على حراكهم السلمي وقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، منبهاً الى مسؤولية الجميع، سلطة وقيادات ومؤسسات عسكرية وامنية وتحركات شعبية، في حماية البلاد والتضامن في مواجهة التحديات".
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