تفجير انتحاري يستهدف مركزاً للشرطة في إندونيسيا

قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن تفجيراً انتحارياً على الأرجح وقع أمام مقر الشرطة في مدينة ميدان في سومطرة الشمالية.

وقال تاتان ديرسان أتماجا المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية عبر الهاتف إن من يشتبه بأنه الانتحاري لقي حتفه في الهجوم.

وأضاف المتحدث، أن عدداً من ضباط الشرطة أصيبوا بجراح في الانفجار الذي وقع عند الساعة 8:40 صباحاً بالتوقيت المحلي (0140 بتوقيت جرينتش).

وعرضت قنوات تلفزيونية إندونيسية لقطات لأشخاص وهم يسارعون بالخروج من مبان قريبة من مقر الشرطة.